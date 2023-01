POL-EN: Ennepetal- Metall von Firmengelände entwendet

Wetter (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch in Büroräume an der Grundschötteler Straße ein. In der Zeit von 01:30 Uhr bis 06:00 Uhr drangen sie auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten sie. In einem Büroraum wurde ein Tresor, welcher in einem Holzschrank verankert war, aus dem Schrank gerissen und komplett entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. In dem Tresor ...

