Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Ladendieb greift Detektiv an und flüchtet

Ennepetal (ots)

Ein bisher Unbekannter wurde am Mittwoch (25.01) dabei beobachtet, wie dieser in einer Supermarktfiliale in der Milsper Straße eine Dose Energy Drink in seine Jackentasche steckte und anschließend den Kassenbereich durchqueren wollte, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann bei der Tat und wollte diesen zur Rede stellen. Der Unbekannte reagierte sofort aggressiv und schlug dem Detektiv gegen den Arm. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Voerder Straße. Der Ladendetektiv erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige wird so beschrieben:

- ca. 25-30 Jahre alt - ca. 1,80m bis 1,85m groß - komplett schwarz gekleidet - schwarze Kappe - er sprach deutsch mit ausländischem Akzent - 4-5 Tage Bart

Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

