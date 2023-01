POL-EN: Schwelm- Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots) - Am Sonntag (22.01.) nutzten Unbekannte die kurze Abwesenheit von Wohnungsinhabern in der Weststraße und versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln. Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr suchten die unbekannten Täter das Haus auf und versuchten die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten und ließen von ihrem Vorhaben ab. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

mehr