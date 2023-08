Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230815-3: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unbekannter soll nach Zusammenstoß davon gefahren sein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Dem etwa 40 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, am Montagmorgen (14. August) an einem Verkehrsunfall in Frechen beteiligt gewesen und vom Unfallort geflohen zu sein. Ein Mädchen (10) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen SUV der Marke Toyota handeln.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand sei die 10-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Franz-Hennes-Straße in Richtung Franzstraße gefahren. In Höhe der Hausnummer 55 soll es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Zweirad gekommen sein. Die Schülerin sei ins Straucheln geraten und gestürzt. Dabei zog sie sich die leichten Verletzungen zu. Nach dem Zusammenstoß soll sich der Mann in Richtung Franzstraße vom Unfallort entfernt haben. (jus)

