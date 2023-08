Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230815-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Rettungskräfte bringen Schwerverletzte ins Krankenhaus

In Hürth-Hermülheim ist eine Radfahrerin (73) bei einer Kollision mit einem Opel Combo am Montagvormittag (14. August) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer (21) des Opels gegen 11 Uhr auf der Bonnstraße in Richtung Bundesstraße (B) 265n gefahren. Etwa in Höhe der Hausnummer 232 soll die 73-Jährige beabsichtigt haben, mit ihrem Zweirad die Bonnstraße an einer Mittelinsel zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Die Radfahrerin sei nach der Kollision mit dem Auto zu Boden gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sperrten vorübergehend die Bonnstraße im Bereich der Nußallee in Fahrtrichtung Hürth, sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell