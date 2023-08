Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230814-3: Pedelecfahrerin bei Zusammenstoß mit Kleinkraftradfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots)

Polizeifahndung nach flüchtigem Unfallbeteiligten

Am Freitagnachmittag (11. August) ist die Fahrerin (58) eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall in Frechen schwer verletzt worden. Aufmerksame Zeugen leisteten erste Hilfe am Unfallort und wählten den Notruf. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Die Ermittler des Verkehrskommissariats fahnden nach dem Fahrer eines silbernen Kleinkraftrads und seinem Sozius. Die beiden sollen ohne Helm gefahren sein. Die Beamten nehmen Hinweise zu dem Fahrer oder dem Verbleib des Rollers unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen war die Zweiradfahrerin gegen 14 Uhr auf dem Radweg der Straße "Zur Grube Carl" in Fahrtrichtung Dürener Straße unterwegs. Zeitgleich seien zwei Unbekannte auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Grube Carl unterwegs gewesen. Der Rollerfahrer sei dann von der Straße über den Grünstreifen auf den Fahrradweg gefahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Zweiradfahrenden. Die 58-Jährige stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu. Der Fahrer des Kleinkraftrads und sein Sozius seien zurück auf die Straße gefahren, ins Schleudern geraten und erneut auf den Radweg gefahren. Anschließend flüchteten sie vom Unfallort.

Alarmierte Polizisten sperrten den Bereich um die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Weitere Beamte nahmen die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Die Uniformierten stellten das Fahrrad der 58-Jährigen sicher. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell