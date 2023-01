Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen - Jugendliche nach Körperverletzung gesucht - Seniorin nach Angriff verletzt - Hinweise an die Polizei ++ Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.01.2023

Lüneburg

Lüneburg - Jugendliche Ladendiebinnen unterwegs

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 03.01. gegen 13:15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Bäckerstraße. Zwei 15 und 17 Jahre alte Mädchen begaben sich gemeinschaftlich in den Umkleidebereich und versuchten dort Bekleidung zu entwenden. Durch den Ladendetektiv wurden sie dann außerhalb des Geschäfts angesprochen. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 75 Euro. Zudem wurden weitere Kleidungsstücke eines anderen Geschäftes aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 03.01. zwischen 19:00 und 19:15 Uhr im Wilschenbrucher Weg. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten Pkw BMW 3er. Dieser wurde bei dem Unfall beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Jugendlicher klaut Zigaretten und wird erwischt

Zu einem Diebstahl von Zigaretten kam es am 03.01. gegen 19:30 Uhr in einem Supermarkt in der Lüneburger Straße. Ein 15-Jähriger griff im Kassenbereich in die Zigarettenauslage und steckte sich drei Zigarettenschachteln ein. Dies wurde beobachtet, sodass der 15-Jährige durch einen Zeugen daran gehindert wurde den Laden zu verlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Jugendliche nach Körperverletzung gesucht - Seniorin nach Angriff verletzt - Hinweise an die Polizei

Zu einer Körperverletzung kam es in den Abendstunden des 03.01. auf dem Gehweg an der Esterholzer Straße (Einmündung zum Hoevermannskamp). Gegen 19:00 Uhr verfolgte dort eine Gruppe von drei Jugendlichen eine Seniorin und ihren Sohn. Diese gingen den geistig eingeschränkten 46-Jährigen verbal an und beleidigten ihn. Dessen 83-jährige Mutter sprach die Gruppe daraufhin auf ihr Verhalten an und wurde durch einen männlichen Täter aus der Gruppe geschlagen und zu Boden gestoßen. Die Seniorin wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Verursacher flüchteten in der Folge. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung des Täters:

- Circa 14-15 Jahre alt - circa 155cm groß - dunkelblondes Haar - dunkle Winterjacke - dunkle Hose - weiße Turnschuhe - deutsche Sprache

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Außenspiegel abgetreten - Hinweise

In der Nacht vom 03.01. auf den 04.01. traten Unbekannte beide Außenspiegel eines geparkten Pkw Golf Sportsvan auf dem Parkplatz Am Taterhof ab. Lediglich die Abdeckungen der Spiegel befanden sich noch in der Nähe des Pkw. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell