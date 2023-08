Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230811-4: Verfolgung eines gestohlenen Pkw

Weilerswist (ots)

Am Mittwoch (9. August) wurde gegen 15.07 Uhr in Weilerswist auf der Kölner Straße ein fahrender, gestohlener Pkw (Skoda Kodiaq in der Farbe schwarz) festgestellt.

Trotz deutlicher Anhaltezeichen hielt der Fahrzeugführer des entwendeten Pkw nicht an, sondern beschleunigte diesen und flüchtete über die Landstraße 194 in Richtung Brühl.

Von Brühl aus flüchtete der Fahrer letztendlich in Richtung Bornheim. In Bornheim musste die Verfolgung aufgrund des unkalkulierbaren Risikos für Unbeteiligte abgebrochen werden.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw nicht mehr aufgefunden werden.

Erst im Nachgang wurde bekannt, dass der Fahrer in Bornheim insgesamt drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht hat.

Es wurden Anzeigen wegen der Verkehrsunfälle mit Flucht und eine Strafanzeige aufgrund des Verbotenen Kfz-Rennens gefertigt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen unter 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

