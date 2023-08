POL-REK: 230811-3: Autofahrerin kollidiert mit Straßenlaterne

Kerpen (ots) - Zusammenstoß zwischen Auto und 11-Jährigem In Kerpen-Sindorf hat sich am Donnerstagnachmittag (10. August) ein Schüler (11) in Folge einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit ab, sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Zeuge berichtet, dass der Schüler gegen 13.15 ...

mehr