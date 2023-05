Polizei Bielefeld

POL-BI: Ausweichmanöver auf Rastanlage führt zu Unfall

Bielefeld (ots)

BM / Bielefeld / A2 / Gütersloh. Am Freitag den 26.05.23 um 09:43 Uhr kam es an der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in der Zufahrt der Tank und Rastanlage zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 76-jährige Fahrer eines Großraumtaxis war laut eigener Aussage mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Rastanlage eingefahren. Hier wurde er durch einen falsch abgeparkten Lkw zu einem Ausweichmanöver gezwungen.

Dabei stieß das Fahrzeug gegen mehrere Findlinge und streifte eine Laterne sowie einen Wegweiser.

Der Fahrer, sowie die 4 Insassen des Fahrzeugs im Alter von 36 bis 64 Jahren, alle mit Wohnhaft in Gelsenkirchen, wurden dabei leicht verletzt, und in umliegenden Krankenhäusern ambulant versorgt. Das stark beschädigte Großraumtaxi VW Crafter wurde abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro.

