POL-REK: 230811-2: Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots) - Rettungskräfte bringen Leichtverletzte in ein Krankenhaus Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (9. August) in Erftstadt-Liblar ist die Fahrerin (34) eines VW Golf leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Laut derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (24) eines Mercedes Sprinters gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Liblar gefahren. ...

