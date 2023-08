Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230810-1: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Erftstadt (ots)

Rettungskräfte bringen Leichtverletzte in ein Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (9. August) in Erftstadt-Liblar ist die Fahrerin (34) eines VW Golf leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Laut derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (24) eines Mercedes Sprinters gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Liblar gefahren. Auf Höhe der Anschlussstelle Erftstadt soll die 34-Jährige verkehrsbedingt mit ihrem Auto an einer Ampel auf der B 265 in Richtung Liblar gewartet haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der 24-Jährige auf die wartende Verkehrsteilnehmerin aufgefahren sein. Dabei zog sich die VW-Fahrerin die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell