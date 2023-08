Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230809-1: Unbekannte brechen in Lagerhalle ein - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Täter flüchten in grauem Sprinter

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach mehreren unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (9. August) in eine Lagerhalle in Kerpen-Sindorf eingebrochen zu sein. Laut Zeugenaussagen sollen die gesuchten Männer alle zwischen 175 und 180 Zentimeter groß, schwarz gekleidet und maskiert gewesen sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.20 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei wegen eines Einbruchs in die Lagerhalle an der Hüttenstraße. Zuvor habe er beobachtet, wie die Einbrecher auf Hochregale geklettert seien und Kabelrollen von den Regalen heruntergeschmissen haben. Als die Täter den Zeugen bemerkten, sollen sie diverse Gegenstände in seine Richtung geworfen haben. Dann seien die Maskierten in einem grauen Sprinter über die Hüttenstraße in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut ersten Ermittlungen sollen die Gesuchten Metallware entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an einer Zugangstür sowie Beschädigungen an einem Sicherungskasten der Lagehalle fest. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

