Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230807-4: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Alleinunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Frechen ist am Sonntagmorgen (6. August) der Fahrer (37) eines S-Pedelecs schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen war der 37-Jähige gegen 9 Uhr auf der Rudolfstraße in Richtung Lahnstraße unterwegs. In einer Rechtskurve habe er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sei gestürzt.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell