Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230807-1: Polizisten nehmen zwei Verdächtige nach Ladendiebstahl fest

Hürth (ots)

Zeuge gab wichtigen Hinweis auf Flüchtigen

Polizisten haben am Freitagnachmittag (4. August) zwei Tatverdächtige (21, 25) in Hürth-Efferen vorläufig festgenommen. Sie sollen Lebensmittel aus einem Discounter entwendet haben. Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 17.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe beobachtet, wie drei Täter Lebensmittel aus einem Geschäft an der Luxemburger Straße entwendeten haben sollen. Zwei der Männer seien über die Kaulardstraße in Richtung Ritterstraße geflüchtet. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Dank eines aufmerksamen Zeugen stoppten die Beamten den 21-Jährigen in der Bachstraße. Eine zweite Streifenwagenbesatzung traf den 25-Jährigen im Bereich der Kochstraße und Beselerstraße an. Die Beamten nahmen die zwei Flüchtigen fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Die entwendeten Lebensmittel gaben die Polizisten dem geschädigten Supermarkt zurück und fertigten eine Strafanzeige.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell