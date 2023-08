Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230806-1: Verdächtiges Verhalten führt zu erfolgreicher Polizeikontrolle

Wesseling (ots)

Vermeintliches Diebesgut sichergestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag (05. August), gegen 3 Uhr, fiel Polizisten während der Streifenfahrt ein Mann auf, der in Wesseling im Bereich der Willy-Brandt-Straße ein Fahrrad schob. Als dieser erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, ergriff er unvermittelt die Flucht. Während die Polizisten dem 34-Jährigen hinterherliefen, versuchter er, Gegenstände wegzuwerfen. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Verdächtige gestellt und kontrolliert. Hierbei entdeckten die Beamten diverse Gegenstände, die dem Mann offensichtlich nicht gehörten. Nicht nur das E-Bike, welches er ohne Akku schob, sondern auch weitere Dinge, die er in seinem Rucksack hatte, erregten das Interesse der Beamten. So führte er Teile eines Motorrades mit (Blinker, Sitzbank, Scheinwerfer usw.) sowie zwei Kästen mit silbernem Essbesteck. Darüber hinaus wurden Werkzeuge gefunden, welche typischerweise bei Ein- und Aufbrüchen genutzt werden. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und alle verdächtigen Gegenstände wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

Zeugen oder Geschädigte, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (md)

