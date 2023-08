POL-REK: 230804-3: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hürth

L 103 bis etwa 18 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth ist am Donnerstagnachmittag (3. August) ein Autofahrer (54) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der 54-Jährige mit seinem Pick-up gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße (L) 103 von der Straße "Weiler Berrenrath" in Richtung Glückaufstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Toyota. Das Auto sei über eine Verkehrsinsel gerutscht, habe sich gedreht, sei gegen den Bordstein des Gehwegs gestoßen und schließlich auf der Seite liegend in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Dabei zog sich der Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu. Zudem beschädigte der weiße Wagen bei dem Verkehrsunfall ein Straßenschild, die Verkehrsinsel und einen Zaun.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Wendelinusstraße (L 103)zwischen der Eifelstraße und der Straße "Villering". Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

