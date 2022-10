POL-MA: Reichartshausen/Lobbach-Waldwimmersbach: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 15.40 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr kam es in Mannheim erneut zu einem erfolgreichen Betrug über WhatsApp. Eine 57-jährige Mutter bekam eine Nachricht einer unbekannten Nummer mit dem Namen ihres Sohnes, der sie aufforderte diese neue Nummer zu speichern. Als Grund gab er an, dass sein Handy vorübergehend defekt sei. Er forderte sie auf einen Betrag in vierstelliger Höhe an ...

