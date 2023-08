Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230806-2: Alkoholgenuss endet im Straßengraben

Bergheim (ots)

Am Samstagabend (05. August) gegen 23 Uhr kam es in Bergheim-Paffendorf zu einem Verkehrsunfall am dortigen Kreisverkehr der L 361. Vor Ort bot sich den Polizisten folgendes Bild: Ein Fahrzeugführer war aus zunächst unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Der VW Passat stand mit ausgelösten Airbags neben der Fahrbahn im Graben, der unverletzte Bergheimer Fahrer war bereits aus dem Auto ausgestiegen. Nach Sichtung der Reifenspuren war schnell klar, dass das Fahrzeug in Richtung Bedburg unterwegs gewesen sein musste und der Fahrer offensichtlich zuvor geradeaus über den Kreisverkehr gefahren war. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass vermutlich Alkohol eine Ursache für das Unfallgeschehen sein könnte. Ein Alkoholtest vor Ort ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von über 1 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, der Führerschein wurde noch in der Nacht beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

