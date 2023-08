Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230808-1: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Blutprobe angeordnet

Am Montagnachmittag (7. August) hat sich in Kerpen-Blatzheim ein stark alkoholisierter Mann (37) in Folge eines Sturzes mit seinem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Eine Zeugin (62) meldete der Polizei gegen 15.30 Uhr über den Notruf, dass ein Radfahrer auf der Kunibertusstraße gestürzt sei. Er sei zuvor mit dem Vorderreifen seines Fahrrads gegen den Bordstein des Gehwegs gefahren.

Polizisten stellten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Ein Notärztin versorgte den Verletzten und entnahm auf Anordnung der Polizisten ein Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

