Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher auf frischer Tat gestellt #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Ostersonntagabend (09.04.2023) hat die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Zuvor erhielt die Polizei über Notruf den Hinweis auf eine verdächtige Person, die sich in der Bruchstraße an einer dortigen Apotheke zu schaffen machen soll. Als die Einsatzkräfte gegen 23:30 Uhr kurz nach Notrufeingang vor Ort eintrafen, entfernte sich eine Person zu Fuß von der Apotheke. Die Kontrolle ergab, dass der 18-jährige Mann einen Hammer in der Hosentasche hatte. Bei der Inaugenscheinnahme der Apotheke stellten die Beamten Aufbruchspuren fest. Bei einer weiteren Absuche bemerkten die Ordnungshüter, dass bei einer nahegelegenen weiteren Apotheke ebenfalls frische Aufbruchspuren vorhanden waren. Der 18-Jährige gab die beiden Aufbruchversuche zu. Da er angab, unter Medikamenteneinfluss zu stehen, nahmen in die Einsatzkräfte mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der mitgeführte Hammer wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen der beiden Einbruchversuche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell