POL-SI: Unfall unter Alkoholeinfluss - Pkw überschlägt sich #polsiwi

Freudenberg - Dirlenbach (ots)

Am späten Donnerstagabend (06.04.) befuhr ein 25-jähriger mit seinem Pkw die Dirlenbacher Straße in Fahrtrichtung Freudenberg. In der Ortslage Dirlenbach kam er mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Metallpfosten. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 25-jährige konnte durch Anwohner aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest, er wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

