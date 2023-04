POL-SI: Alkoholfahrt endet auf Mauer #polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.04.2023) in der Schlachthausstraße in ein Geschäft für Tierbedarf eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 09:05 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Geschäft. Die Einbrecher erbeuten Bargeld und verließen den Laden. Das ...

mehr