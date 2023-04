POL-SI: Schwerverletzte Person nach Rollersturz ohne Helm #polsiwi

Freudenberg - Dirlenbach (ots) - Am späten Donnerstagabend (06.04.) befuhr ein 25-jähriger mit seinem Pkw die Dirlenbacher Straße in Fahrtrichtung Freudenberg. In der Ortslage Dirlenbach kam er mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Metallpfosten. Durch die Wucht des Aufpralls ...

