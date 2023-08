Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230808-2: Polzisten stoppen Autofahrer nach Verkehrsunfällen mit Sachschäden und Flucht

Rhein-Erft-Kreis, Köln (ots)

Blutprobe angeordnet

In der Nacht zu Dienstag (8. August) haben Polizisten den Führerschein eines Autofahrers (25) sichergestellt. Dem Mann wird vorgeworfen, in Wesseling und Hürth Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht zu haben. Einsatzkräfte der Polizei Köln unterstützten die Beamten aus dem Rhein-Erft-Kreis, kontrollierten den 25-Jährigen an einer Raststätte am Autohof Eifeltor und ordneten eine Blutprobe an. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 1.15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Ein Unbekannter sei mit einem dunklen Auto gegen seine Sattelzugmaschine gefahren, die in Wesseling an der Berggeiststraße geparkt war. Zudem gab er den Beamten Hinweise zum Kennzeichen des flüchtigen Wagens. Die Uniformierten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Ein weiterer Zeuge gab gegen 2 Uhr telefonisch an, dass ein junger Mann in Hürth am Kreisverkehr der Rodenkirchener Straße und der Kalscheurener Straße mit einem Auto gegen ein Schild gefahren sei.

Beamte der Polizei Köln kontrollierten kurze Zeit später einen Verdächtigen, der in einem dunklen Auto saß und auf den die Beschreibungen der Zeugen passten. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (sc)

