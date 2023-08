POL-REK: 230809-2: Polizei fahndet nach flüchtigen Tankstelleneinbrechern - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Blutprobe angeordnet Am Montagnachmittag (7. August) hat sich in Kerpen-Blatzheim ein stark alkoholisierter Mann (37) in Folge eines Sturzes mit seinem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Eine Zeugin (62) meldete der Polizei gegen 15.30 Uhr über den ...

mehr