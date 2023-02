Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Straßenlaterne nach Unfallflucht beschädigt- Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Am Sonntag gegen 21:00 Uhr wurde eine Straßenlaterne in Malsch in der Söhler Straße durch einen PKW total zerstört. Der Unfallverursacher bemerkte den Schaden und konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie er sein Kennzeichen einsammelte und sich vom Unfallort entfernte. Es entstand ein Sachschaden von 5.000EUR an der Laterne.

Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf einen blauen Audi zulassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/ 174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell