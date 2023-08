Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230815-2: Pedelecfahrer gestürzt und leicht verletzt - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Polizei sucht weiteren Unfallbeteiligten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (14. August) in Bedburg ist ein Pedelecfahrer (75) gestürzt und leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs suchen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats einen unbekannten Autofahrer/eine unbekannte Autofahrerin und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen war der 75-Jährige gegen 18.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Harffer-Schlossallee in Fahrtrichtung St.-Rochus-Straße unterwegs. Er habe dort beabsichtigt nach links in Richtung Bedburg-Pütz abzubiegen. Hinter ihm sei ein Unbekannter mit seinem Auto gefahren. Dieser habe den Zweiradfahrer überholt und sei nach rechts in die St.-Rochus-Straße abgebogen. Der Senior soll sich eigenen Angaben zufolge erschrocken haben. Er stürzte im Bereich der Einmündung und zog sich die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten befragten zwei Zeuginnen am Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. (sc)

