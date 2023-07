PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Opferkasten in Kirche aufgebrochen und weiterer gestohlen +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Sexuelle Belästigung und Körperverletzung +++

1. Opferkasten in Kirche aufgebrochen und weiterer gestohlen

65551 Limburg a. d. Lahn, Am Wingert 4, Sonntag, 23.07.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 27.07.2023, 18:30 Uhr

Zwischen Sonntag und Donnerstag ist in der Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus ein Opferkasten aufgebrochen und ein weiterer Opferstock gestohlen worden. Ein Unbekannter hat in der Kirche einen gesicherten Opferkasten mit Gewalt aufgebrochen und entnahm anschließend das darin enthaltene Bargeld. Weiterhin wurde ein fest verankerter Opferstock aus der Verankerung gerissen und damit entfernte sich der Unbekannte dann aus der Kirche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250.- EUR. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Gefährliche Körperverletzung in Limburg

65549 Limburg a. d. Lahn, Bahnhofstraße 6, Samstag, 29.07.2023, 00:30 Uhr

Nach einem Streit kam es zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Geschädigten eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen bekommen hat. Der Geschädigten wurden dabei verletzt. Die Ermittlungen zu den Beteiligten dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

3. Sexuelle Belästigung und Körperverletzung

Limburg, Neumarkt 6 - 10, Samstag, 29.07.2023, 00:48 Uhr

Am Samstagmorgen sind zwei Frauen in Limburg von einem Mann sexuell belästigt worden. Im Rahmen des Weinfestes soll der Mann den Frauen unter die Röcke gefasst haben. Anschließend kam es aus der Menge heraus zu Handgreiflichkeiten und einer Körperverletzung.

Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

