POL-LM: +++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ Diebin greift in Kasse +++ Versuchter Einbruch in Schulnebengebäude +++ Vier Verletzte bei Verkehrsunfall +++

1. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Weilburg-Waldhausen, Steinstraße, Dienstag, 25.07.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 26.07.2023, 16:45 Uhr

(wie) Von Mittwoch auf Donnerstag ist in Waldhausen ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge daraus entwendet worden. Ein 47-Jähriger hatte am Mittwochnachmittag einen weißen Mercedes Sprinter auf dem Gelände einer Baufirma in der Steinstraße abgestellt. In der Zeit bis zum Donnerstagnachmittag betrat ein Unbekannter das Grundstück und öffnete ein Seitenfenster des Fahrzeugs gewaltsam, um Baumaschinen und Werkzeuge aus dem Innenraum zu entwenden. Zudem knackte der Dieb die Vorhängeschlösser einer Metallbox auf der Pritsche des Sprinters und entwendete daraus noch zwei Stemmhämmer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit der Beute im Wert von knapp 5.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Diebin greift in Kasse,

Limburg, Rütsche, Mittwoch, 26.07.2023, 16:10 Uhr

(wie) In Limburg hat eine Trickdiebin am Mittwoch Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Die Unbekannte hatte den Verkaufsraum eines Ateliers in der Straße "Rütsche" betreten und dort abgewartet, bis die Verkäuferin in Gesprächen mit Kunden war. Diesen Moment nutze die Frau und nahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend verließ sie das Atelier und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl erst, als sie die Kunden abkassieren wollte. Die Diebin wird beschrieben als circa 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und "südländisch" aussehend mit dunkeln Haaren. Bekleidet war sie mit einem hellen Oberteil und einem dunklen, langen Rock. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Versuchter Einbruch in Schulnebengebäude, Elbtal-Dorchheim, Vogelsanger Weg, Freitag, 21.07.2023 bis Dienstag, 25.07.2023

(wie) In Dorchheim haben Unbekannte über das letzte Wochenende versucht in ein Gartenhaus einer Schule einzubrechen. Am Dienstag wurden die Beschädigungen an der Tür des Gartenhauses entdeckt und die Polizei verständigt. Offenbar hatte ein Einbrecher das Schulgelände am Ortsausgang an der B 54 Richtung Dorchheim betreten und dort versucht die Tür an einem Gartenhaus aufzubrechen. Da dies nicht gelang, verschwand der Täter wieder und hinterließ Sachschaden an der Hütte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Montag, 24.07.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall bei Bad Camberg vier Menschen verletzt worden. Ein 80-Jähriger wollte mit einem Ford von einem Parkplatz auf die Beuerbacher Landstraße in Richtung Autobahn fahren. Hierbei übersah er den in Richtung Bad Camberg fahrenden Dodge Ram eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die drei Insassen des Ford und der Dodge-Fahrer verletzt wurden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 EUR.

