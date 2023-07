PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mögliche Einbrecher festgenommen +++ Betrüger machen Beute +++ Einbruch in Vereinsheim +++ Rücksichtsloser Porschefahrer - Zeugen gesucht +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mögliche Einbrecher festgenommen,

Elz, Hadamarer Straße, Dienstag, 25.07.2023, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei in Elz zwei Jugendliche festgenommen, die unbefugt auf ein Schulgelände eingedrungen waren. Ein Zeuge hatte die Täter gegen 01:30 Uhr in der Hadamarer Straße beobachtet, als sie über den Zaun eines Schulgeländes geklettert waren und rief die Polizei. Noch bevor die Streife die Schule erreichte, verließen die Jugendlichen das Gelände wieder und wurden vom Zeugen verfolgt. An einem Elektronikmarkt in der Hauptstraße konnte die Polizei die beiden Täter sehen und ansprechen. Während der eine 15-Jährige festgehalten werden konnte, lief der andere sofort davon. Er konnte wenig später aber auch mithilfe des Zeugen festgenommen worden. Den Grund für das Übersteigen des Zauns nannten die 15-Jährigen nicht, Einbruchsspuren am Gebäude fanden die Beamten nicht. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, was bei dem zunächst flüchtigen 15-Jährigen aufgrund seines sehr unkooperativen Verhaltens erst mit Zeitverzug möglich war. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Betrüger machen Beute,

Hünfelden, Donnerstag, 13.07.2023

(wie) Betrüger haben am Donnerstag der vorletzten Woche bei einem Mann in Hünfelden Beute gemacht. Die Schwindler riefen den 61-Jährigen an und gaben sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Angeblich sei es zu einer falschen Überweisung auf ein ausländisches Konto gekommen. Um dies zu stornieren benötige die Bank eine Bestätigung über die Secure-App. Als der Angerufene die Transaktion in seiner App bestätigte, löste er damit anstelle einer Stornierung eine Überweisung über mehrere Tausend Euro auf ein Konto der Betrüger aus. Die Polizei rät: Geben Sie niemals sensible Daten per Telefon heraus. Banken werden Sie niemals am Telefon nach TAN oder Bestätigungen per Sicherheits-App fragen. Im Zweifel legen Sie auf und kontaktieren Sie ihre Bank selbstständig oder suchen sie Hilfe bei der Polizei.

3. E-Bike gestohlen,

Hadamar, Plauderstraße, Sonntag, 23.07.2023, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(wie) Am Sonntag hat ein Unbekannter ein hochwertiges E-Bike in Hadamar entwendet. Ein 59-Jähriger hatte sein E-Bike der Marke "Canyon" auf seinem Grundstück in der Plauderstraße abgestellt und mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert. Ein unbekannter Täter betrat am Sonntag das Grundstück und nutzte einen unbeobachteten Moment, um das Rad im Wert von über 4.000 EUR zu entwenden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Alarmanlage stoppt Einbrecher,

Limburg, Plötze, Montag, 24.07.2023, 21:30 Uhr

(wie) Eine Alarmanlage hat am späten Montagabend einen Einbruch in Limburg verhindert. Gegen 21:30 Uhr hatte ein Unbekannter versucht einen Hintereingang eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße "Plötze" Ecke Fleischgasse aufzuhebeln. Bei dem Versuch löste die Alarmanalage aus und der Einbrecher floh in unbekannte Richtung. Er hinterließ circa 250 EUR Sachschaden an der Tür. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Einbruch in Vereinsheim,

Hünfelden-Heringen, Waldstraße, Sonntag, 23.07.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 24.07.2023, 09:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in ein Vereinsheim in Heringen eingestiegen. Die Unbekannten betraten das Gelände eines Vereins in der Waldstraße und begaben sich zu dem dortigen Vereinsheim mit Gaststube. An dem Gebäude öffneten sie die Eingangstür gewaltsam und betraten die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten sie allerdings offenbar nichts. Auf dem Parkplatz vor dem Vereinsheim wurde ebenfalls ein Ausschankanhänger gewaltsam geöffnet, auch aus diesem fehlt nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Kabel aus Tongrube gestohlen,

Selters-Eisenbach, Am Weinberg, Montag, 24.07.2023, 06:40 Uhr

(wie) Am Montagmorgen haben unbekannte Täter Kabel aus einer Tongrube in Eisenbach entwendet. Die Diebe betraten die Tongrube Töpferkaut und gruben dort ein circa 50 Meter langes Gummischlauchkabel aus dem Boden. Dieses trennten sie von den jeweiligen Steckern und trugen das knapp 100 kg schwere Kabel anschließend den Hang zur Straße hinauf. Von dort aus verschwanden sie mit ihrer Beute im Wert von circa 3.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

7. Weiterer Opferstock aufgebrochen,

Dornburg-Thalheim, Landesstraße 3046 Donnerstag, 20.07.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 22:00 Uhr

(wie) Am Ende der vergangenen Woche wurde ein weiterer Opferstock in der Gemeinde Dornburg aufgebrochen. Ein Unbekannter begab sich in die Kapelle an der L 3046 zwischen Thalheim und Hundsangen. Darin brach er das Vorhängeschloss am Opferstock der kirchlichen Gedenkstätte auf und entwendete das Kleingeld daraus. Anschließend verschwand der Dieb unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

8. Rücksichtsloser Porschefahrer - Zeugen gesucht, Hünfelden-Kirberg, Bundesstraße 417, Donnerstag, 20.07.2023, 11:30 Uhr

(wie) Am letzten Donnerstag kam es auf der B 417 bei Hünfelden zu gefährlichen Situationen aufgrund der Fahrweise eines Porschefahrers, die Polizei sucht nun Zeugen. Eine 40-Jährige war mit einem Skoda auf der B 417 von Limburg in Richtung Wiesbaden unterwegs. Gegen 11:30 Uhr wurde sie hierbei als letzte einer Fahrzeugkolonne in einer Rechtskurve kurz vor Kirberg von einem nachfolgenden Porsche Cayenne überholt, obwohl Fahrzeuge entgegenkamen. Aufgrund des Gegenverkehres musste der Porsche den Überholvorgang der Kolonne abbrechen und erzwang sich eine Lücke vor dem Skoda, sodass die 40-Jährige scharf abbremsen musste. Als die vorausfahrenden Fahrzeuge an der nächsten Ampel, die an der Burgstraße gerade auf "Rot" umsprang, anhielten, scherte der Porsche wieder aus und überholte mit stark überhöhter Geschwindigkeit innerorts mehrere Pkw und einen Lkw über den Linksabbiegestreifen, um dann doch geradeaus über die bereits länger "Rot" anzeigenden Ampel zu fahren. Die Aktion wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern mit Hupen bedacht. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden. Insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer der überholten Fahrzeuge an der Ampel in Kirberg und des entgegenkommenden Fahrzeugs auf der B 417 sind für die polizeiliche Ermittlung von Bedeutung.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell