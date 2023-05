POL-OG: Offenburg - Einbruch

Ettenheim (ots) - Ein Unfall hat am Dienstagabend auf der B3 zu einem schwer verletzten Motorradfahrer geführt. Gegen 19:45 Uhr missachtete ein 32-jähriger Fiat-Fahrer offenbar die Vorfahrt eines Motorradfahrers an der Einmündung Freiburger Straße/K5348. Bei der Kollision wurde der 32-Jährige Zweiradlenker schwer verletzt. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik ...

