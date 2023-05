POL-OG: Rastatt, Rauental, K3715 - Unfall verursacht und geflüchtet; Zeugen gesucht

Gernsbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgte ein augenscheinlich betrunkener junger Mann für einen Anruf bei der Polizei. Beim Eintreffen der Beamten in der Scheffelstraße schlief der 22-Jährige in einem fremden Vorgarten. Da der Mann nicht mehr verkehrsfähig war, wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen und an seine Wohnanschrift gebracht. /ja Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

