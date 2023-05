Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ingewahrsamnahme

Gernsbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgte ein augenscheinlich betrunkener junger Mann für einen Anruf bei der Polizei. Beim Eintreffen der Beamten in der Scheffelstraße schlief der 22-Jährige in einem fremden Vorgarten. Da der Mann nicht mehr verkehrsfähig war, wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen und an seine Wohnanschrift gebracht. /ja

