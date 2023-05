Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Autos aufgebrochen

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend wurden zwei Pkws in einem Parkhaus in der Kaiserallee aufgebrochen. Bei den geparkten Fahrzeugen wurde zwischen 18:40 Uhr und 20:30 Uhr die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem der beiden Autos wurde eine Handtasche mitsamt dem Inhalt entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen nach dem Unbekannten laufen, Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. Das Polizeipräsidium Offenburg warnt darüber hinaus erneut davor, Wertsachen in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.

· Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. · Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes. · Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. · Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell