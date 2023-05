POL-OG: Seelbach - Fahrradunfall

Iffezheim (ots) - Am Montagmittag gegen 13 Uhr stand ein 64-Jähriger Opel-Fahrer an der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung L75L / B500 in Fahrtrichtung Baden-Baden. Als die Ampel grün zeigte und er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 67-jährigen VW-Fahrer, der aus Richtung Hügelsheim kam. Nach Zeugenaussagen soll der VW-Fahrer bei Rot ungebremst in die Kreuzung eingefahren sein. ...

mehr