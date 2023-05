Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Ichenheim - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Neuried (ots)

Am Montagnachmittag fuhr eine 53-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Beifahrer auf einem geschotterten Feldweg von Dundenheim kommend in Richtung der Schopfheimer Straße. Wegen vermutlich zu hoher Geschwindigkeit kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide Personen mit dem Rettungswagen in das Offenburger Klinikum eingeliefert. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell