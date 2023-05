Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl aus einem Verkaufsstand am Straßenrand, Zeugen gesucht

Achern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde nach dem Aufbruch eines Verkaufsstandes, der am Straßenrand der K 5309 steht, die darin befindliche Kasse aufgebrochen. Gestohlen wurden dabei das Schloss der Kasse sowie ein Taschenrechner. Der durch die unbekannten Täter entstandene Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen. /jo

