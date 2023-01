Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin von Betrügern um Schmuck von fünfstelligem Wert gebracht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (20.01.) klingelten gegen 11:40 Uhr drei Männer an der Tür einer 87-jährigen Bergisch Gladbacherin. Sie gaben sich als Handwerker aus und behaupteten, dass sie in dem Mehrfamilienhaus an der Frankenforster Straße Arbeiten durchgeführt hätten, in deren Rahmen nun die Wasserhähne in der Wohnung der Frau überprüft werden müssten.

Die 87-Jährige ließ die Männer im guten Glauben in ihre Wohnung. Einen der Männer begleitete die Frau, die anderen beiden Männer waren unbeaufsichtigt. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, stellte die Geschädigte fest, dass ihre Schmuckkiste aus dem Schlafzimmer samt Inhalt und weiterer Schmuck aus dem Wohnzimmer fehlten. Der gestohlene Schmuck soll von niedrigem fünfstelligem Wert sein.

Die Geschädigte benachrichtigte die Polizei; die Täter konnten jedoch trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Sie sollen sich fußläufig in Richtung Rather Weg entfernt haben und werden wie folgt beschrieben: alle drei Täter sollen ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Der erste Täter soll circa 20 bis 25 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß gewesen sein, mit kräftiger aber sportliche Statur, dunklen Augen und dunklem Dreitagebart. Er trug eine beige Kappe, ein dunkles Oberteil und eine weiße Arbeitshose.

Der zweite Täter soll circa 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er war von schlanker Statur, trug eine Kappe und eine beige Arbeitshose. Zu dem dritten Täter ist nur bekannt, dass er größer als die beiden anderen gewesen sein soll.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02202 205-0. (th)

