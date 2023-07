PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Opferkasten in Kirche aufgebrochen +++ E-Bike Diebe gestört +++ Verletzte bei Schlägerei auf Kirmes +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

1. Opferkasten in Kirche aufgebrochen,

Dornburg, Blasiusberg, Freitag, 21.07.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Dornburger Blasiuskapelle der Opferkasten aufgebrochen worden. Ein Unbekannter hat die Kapelle auf dem Blasiusberg zwischen Frickhofen, Dorndorf und Wilsenroth im Laufe der Nacht betreten und darin den gesicherten Opferkasten mit Gewalt aufgebrochen. Anschließend entnahm der Dieb das darin enthaltene Bargeld und floh mit der Beute in unbekannte Richtung. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. E-Bike Diebe gestört,

Limburg, Friedhofsweg, Sonntag, 23.07.2023, 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(wie) Fahrraddiebe wurden in Limburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei ihrer Tat gestört. Eine 52-Jährige wurde mitten in der Nacht in ihrer Wohnung im Friedhofsweg wach, da sie verdächtige Geräusche auf dem Grundstück gehört hatte. Unbekannte Täter hatten im Schutze der Dunkelheit die Schlösser von zwei E-Bikes gewaltsam geöffnet und hatten dann die Räder zum Vorgarten transportiert. Als sie dort von der Anwohnerin gestört wurden, die androhte die Polizei zu rufen, ließen die Diebe ein E-Bike zurück und entwendeten das andere. Da die Polizei erst mit Zeitverzug informiert wurde, konnten die Täter mit der Beute im Wert von fast 5.000 EUR fliehen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Verletzte bei Schlägerei auf Kirmes,

Dornburg-Dorndorf, Gartenstraße, Sonntag, 23.07.2023, 01:25 Uhr

(wie) Bei einer Schlägerei auf der Kirmes in Dorndorf sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Nachdem es gegen 01:25 Uhr zu einem Streit zwischen einen Mann und einer Frau gekommen war, hatten mehrere zunächst Unbeteiligte versucht einzugreifen, beziehungsweise zu schlichten. Hieraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Einem 20-Jährigen wurde dabei mit einem harten Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer Mann wurde durch Schläge verletzt. Der Haupttäter, der den Streit mit der Frau angefangen hatte, floh anschließend mit einem Pkw. Wenig später konnte die Polizei den Fahrzeughalter und eine weitere Person an seinem Pkw kontrollieren. Beide waren allerdings wenig kooperativ und ließen sich nicht zu den Vorkommnissen ein. Der Schläger wurde als circa 20 Jahre alt, korpulent, relativ großgewachsen und Deutsch beschrieben. Er soll blond-orangene Haare gehabt und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Die angegangene Frau soll circa 25 Jahre alt, korpulent und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie habe lange, blonde Haare in einem Zopf und eine Brille getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Graffiti an Grundschule,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, festgestellt am Samstag, 22.07.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte eine Grundschule in Lindenholzhausen mit Graffitis beschmiert. Die Polizei wurde am Samstagmorgen zu der Schule in der Straße "Am Wingert" gerufen, da die frisch angebrachten Graffitis entdeckt worden waren. Unbekannte hatten in einem unbeobachteten Moment das Grundstück der Schule betreten und dort die Wände des Gebäudes mit diversen Graffitis besprüht. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Hausfassade beschädigt,

Elz, Weberstraße, Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 09:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Elz die Fassade eines Wohnhauses mutwillig beschädigt worden. Unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht ein Wohnhaus in der Weberstraße mit mehreren Eiern beworfen und waren anschließend geflohen. Als die Bewohner die Tat am nächsten Morgen bemerkten, waren die Eier bereits eingetrocknet und werden sich nicht mehr ohne weiteres entfernen lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Jugendliche belästigen und beleidigen Mann, Limburg, Salzgasse, Samstag, 22.07.2023, 22:30 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend haben Jugendliche einen Mann in der Limburger Altstadt belästigt und beleidigt. Der 65-Jährige befand sich in seiner Galerie in der Salzgasse, als es plötzlich an einer Glasscheibe klopfte. Eine Gruppe Jugendlicher stand auf der Straße vor der Scheibe und zeigte dem Mann im Gebäude die Mittelfinger. Zudem beleidigten sie ihn aufs Übelste und forderten ihn auf, heraus zu kommen. Anschließend liefen die Jugendlichen in Richtung Dom davon. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

7. Drei Verletzte bei Unfall,

Mengerskirchen, Landesstraße 3046, Sonntag, 23.07.2023, 20:20 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall am Seeweiher bei Mengerskirchen wurden am Sonntagabend drei Menschen verletzt. Ein 20-Jähriger war mit zwei Mitfahrern in einem Audi auf der L 3046 von Waldernbach in Richtung Mengerskirchen unterwegs. Hinter einer Kurve kam er hierbei im Bereich des Seeweihers ins Schlingern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Audi kam nach links von der Straße ab und stieß dort frontal gegen einen Baum. Bei der Kollision wurden alle drei Insassen des Pkw verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 EUR und ließ den Audi abschleppen.

8. Auto überschlägt sich bei Unfall,

Mengerskirchen, Landesstraße 3261, Sonntag, 23.07.2023, 19:40 Uhr

(wie) Am Sonntagabend sind bei einem Verkehrsunfall bei Mengerskirchen vier Menschen schwer verletzt worden, als sich deren Fahrzeug überschlug. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem BMW die L 3261 von Mengerskirchen in Richtung Winkels. In einer scharfen Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW durchfuhr den Straßengraben, überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die vier Insassen des Pkw wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Während der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, sperrte die Polizei die Straße komplett für die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt.

9. Unfall im Begegnungsverkehr,

Runkel, Landesstraße 3063, Freitag, 21.07.2023, 16:40 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr bei Runkel wurde am Freitagnachmittag ein Mann verletzt. Ein 46-Jähriger befuhr mit einem Audi A6 die L 3063 und geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Audi A4, der von einer 50-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin des A4 leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40.000 EUR.

