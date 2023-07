PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Limburg a. d. Lahn und des Polizeipräsidiums Westhessen

Limburg (ots)

Gemeinsame Streifen von Landespolizei und Stadtpolizei in Limburg

Donnerstags, freitags und samstags sind nun wieder gemeinsame Streifen von Landespolizei und Stadtpolizei in der Limburger Innenstadt unterwegs. Jeweils zwei Beamte der Landespolizei und zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts sind in der Zeit von 17 bis 1 Uhr in der Stadt auf Streifengang. Mehr Polizei im Stadtbild, damit die Bürgerinnen und Bürger in Limburg ihre Sicherheitskräfte öfter zu Gesicht bekommen und direkt ansprechen können, so die Intention der gemeinsamen Aktion. "Ich bin froh darüber, dass es die gemeinsamen Streifengänge nun wieder gibt und es damit auch ein sichtbares Zeichen an die gibt, die Limburg in den Abend- und Nachtstunden erleben und genießen möchten", sagt Limburgs 1. Stadtrat Michael Stanke. Die Forderung nach einer stärkeren Zusammenarbeit war auch von der Politik immer wieder erhoben worden. Nun wird davon ein wichtiger Teil umgesetzt. Auf Streifengang in den Zeiten, die in den Abend und in die Nacht hineingehen. Natürlich auch dort unterwegs, wo sich manche Menschen gerade in der Dunkelheit nicht immer ganz sicher fühlen, wie am Bahnhof oder in Unterführungen. Die Streifengänge erstrecken sich zudem auch auf das Lahnufer und die Altstadt. Die ersten Reaktionen auf die Streifengänge sind durchweg positiv: "Wir werden immer wieder angesprochen und bekommen dabei stets gesagt, dass wir gern gesehen sind", sagt ein Polizist nach dem Streifengang. "Der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist für alle Beteiligten wichtig und die Fußstreifen werden das Sicherheitsgefühl in der Stadt erhöhen.", bewertet Paul Baier, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion, die gemeinsamen Streifen. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren ihr Personal im Ordnungsamt immer wieder aufgestockt, um unter anderem auch die Streifengänge in der Innenstadt zu intensivieren. Die Polizei leistet die gemeinsamen Streifengänge im Zusatzdienst, so sind trotzdem genauso viele Streifenwagen unterwegs wie sonst auch. Stadtpolizei und Landespolizei werden die gemeinsamen Streifengänge nach gegebener Zeit evaluieren.

