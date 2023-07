PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Vandalismus in Schupbach +++ Haustür in Bad Camberg beschädigt +++ Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Vandalismus in Schupbach,

Beselich-Schupbach, Obertiefenbacher Straße/ Gerstenweg, Donnerstag, 25.07.2023, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Schupbach randaliert und diverse Gegenstände beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen sind zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr mehrere grölende Jugendliche durch den Gerstenweg und die Obertiefenbacher Straße gezogen und haben dort mutwillig Gegenstände beschädigt. Im Gerstenweg zerstörten die Vandalen ein Blumenbeet, entnahmen eine Figur aus einem Vorgarten und rissen einen Briefkasten ab. Weiter wurden in der Obertiefenbacher Straße ein Lkw durch einen Steinwurf beschädigt, ein weiterer Briefkasten abgerissen und ein Anhänger beschädigt, indem die Täter eine Holzlatte mit Nägeln in die Plane schlugen. Anwohner hatten in der Nacht zwar die Geräusche der grölenden Gruppe gehört, bemerkten die Beschädigungen aber erst am nächsten Morgen. Der Sachschaden wird auf circa 2.700 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Haustür in Bad Camberg beschädigt,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 27.07.2023, 17:50 Uhr

(wie) Ein unbekannter Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Bad Camberg eine Haustür beschädigt. Wie eine Nachbarin beobachten konnte, befuhr ein Mann mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße. An einem Hauseingang hielt er sein Zweirad an und schlug, noch auf dem Rad sitzend, einen Glaseinsatz der Haustür kaputt. Anschließend fuhr der Täter davon. Er wurde als schlank, mit dunklem Teint, braunen, kinnlangen, lockigen Haaren und circa 175 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer weiten, bunten Jacke, einem beigen Fischerhut und einer Sonnenbrille. Der Schaden an der Tür wird auf 500 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Selters-Haintchen, Hessenstraße, Donnerstag, 27.07.2023, 22:20 Uhr

(wie) Bei Haintchen hat sich am späten Donnerstagabend ein Auto bei einem Verkehrsunfall mehrfach überschlagen, der Fahrer wurde dabei verletzt. Ein 51-Jähriger befuhr mit einem Suzuki die L 3449 (Hessenstraße) aus Haintchen in Richtung Niederselters. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er hierbei in einer Rechtskurve ins Schlingern und verlor schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Suzuki durchfuhr den rechtsseitigen Graben und überschlug sich anschließend mehrfach. Schließlich kam das Auto schwer beschädigt auf einer Leitplanke zum Stillstand. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden, welcher den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus brachte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.000 EUR.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: B 456, Gemarkung Weilburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

