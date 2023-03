Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlauben

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwischen dem 21.03. und dem 24.03.2023, versuchten bislang unbekannte Täter in zwei Gartenlauben einer Gartenanlage Am Osthain einzudringen. Während sie an einer Laube scheiterten, gelangten sie in die Zweite. Nach einem bisherigen Überblick wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, welche die Ermittlungen aufgenommen hat, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell