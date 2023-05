POL-HI: Randalierer beschädigt diverse Pkw am Rande des Sottrumer Feuerwehrfestes

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/WENDHAUSEN (erb). Am 20.05.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es im Ilsenkamp in 31174 Schellerten, Ortsteil Wendhausen, zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Fahrzeugbrandes. Nach aktuellem Erkenntnisstand führte ein 19-Jähriger in einer Garage Arbeiten an seinem Kleinkraftrad aus. Aus bislang unbekannter Ursache entsteht hierbei ein Feuer, wodurch das Kraftfahrzeug gänzlich zerstört wird. Mithilfe anderer Bewohner gelang es dem 19-Jährigen noch, ...

