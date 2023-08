Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230817-2: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Efferen sind am Donnerstagnachmittag (16. August) drei Männer (24, 38, 41) schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den 41-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte kümmerten sich umgehend am Unfallort um die drei Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach ersten Ermittlungen war der 24-Jährige in seinem Volkswagen gegen 14.15 Uhr auf der Bellerstraße in Richtung Hürth unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Ford. Dessen Fahrer (41) wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Auch der Beifahrer des 41-Jährigen (38) und der 24-Jährige zogen sich so erhebliche Verletzungen zu, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden müssen.

Alarmierte Polizisten sperrten umgehend die Unfallstelle und leiten den auflaufenden Verkehr ab. Die Beamten sichern aktuell die Spuren am Einsatzort und nehmen den Verkehrsunfall auf. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Sperrung wird nach derzeitiger Einschätzung noch etwa eine Stunde andauern.

Beide Unfallfahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens sind mit dem Abtransport der Autos beauftragt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache dauern an. (hw/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell