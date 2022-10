Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Engter

Wallenhorst: Nächtliche Einbrüche in Bäckereien

Bramsche (ots)

In der Zeit von Donnerstag 21 Uhr bis Freitag 04:30 Uhr, ereigneten sich drei Einbrüche in Bäckereien.

In Bramsche verschafften sich unbekannte Täter über eine Eingangstür gewaltsamen Zutritt zu einer Bäckerei in der Lindenstraße.

Durch ein Fenster verschafften sich unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Bäckereifiliale in einem Supermarkt an der Straße Im Alten Dorf in Engter.

Über eine rückwärtige Tür brachen Unbekannte an der Hollager Straße in Wallenhorst in eine Bäckerei ein und durchwühlten die Geschäftsräume.

An den drei Tatorten lag der Fokus der Diebe auf Bargeld. Nach ersten Ermittlungen übertreffen die entstandenen Sachschäden das Diebesgut.

Hinweise zu den Einbrüchen werden bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell