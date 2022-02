Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn - eine leichtverletzte Person

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein leichtverletzter Beteiligter und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Mannheimer Innenstadt. Eine 40-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Porsche in der Straße zwischen den Quadraten E 3 und E 4 in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in Richtung Rathaus missachtete sie die Vorfahrt einer aus Richtung Paradeplatz kommenden Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Dabei erlitt die 40-Jährige einen Schock und wurde zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Fahrgäste in der Straßenbahn kamen nach derzeitigem Wissensstand nicht zu Schaden. Der Porsche der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt bis ca. 16.10 Uhr unterbrochen. Betroffen waren die Linien 2 und 6.

