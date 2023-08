Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230818-3: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Unbekannte soll nach Zusammenstoß davon gefahren sein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer ungefähr 60 bis 65 Jahre alten Autofahrerin. Ihr wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen (16. August) an einem Verkehrsunfall in Pulheim beteiligt gewesen und vom Unfallort geflohen zu sein. Ein Jugendlicher (17) wurde dabei leicht verletzt. Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Fahrzeug um ein weißes Auto handeln. Die Frau soll dunkle, schulterlange Haare haben und eine Brille tragen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch die unbekannte Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 17-Jährige gegen 7.50 Uhr die Straße "Am Sportzentrum" an der Fußgängerampel überqueren wollen. Die Unbekannte sei auf der Straße "Am Sportzentrum" gefahren und beabsichtigte, nach rechts in die Worringer Straße abzubiegen. Dabei sei es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen. Der Junge sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Nach dem Zusammenstoß soll sich die Frau vom Unfallort entfernt haben. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell