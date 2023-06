Polizei Köln

POL-K: 230620-4-K "Dooringunfall" in Nippes - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Autofahrer (37) hat am Montagnachmittag (19. Juni) auf der Neusser Straße in Köln-Nippes beim Aussteigen einen Fahrradfahrer (40) mit der Tür getroffen. Der 40-Jährige stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Jüngere den Wagen am rechten Fahrbahnrand in Nähe der Cranachstraße geparkt. Als er die Fahrertür öffnete, stieß er damit gegen den Radfahrer, der angesetzt hatte, links an ihm vorbeizufahren.

Die Polizei Köln empfiehlt bei jedem Ausstieg aus dem Fahrzeug, egal auf welchem Platz man im Fahrzeug sitzt, den "Holländer-Griff" anzuwenden. Dabei wird mit der zur Tür entfernten Hand diese geöffnet, damit sich der Oberkörper bereits automatisch nach hinten dreht. Ein Schulterblick wird somit erleichtert, der tote Winkel reduziert. Mehr Informationen sind unter anderem auf der Seite des ADFC unter dem Link https://baden-baden.adfc.de/artikel/hollaender-griff zu finden. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell