Polizei Köln

POL-K: 230620-3-K Zwei Mädchen auf E-Scooter angefahren - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Autofahrer, der am Samstagabend (17. Juni) mit seinem Wagen an der Einmündung Nibelungenweg/Sürther Straße in Köln-Rodenkirchen zwei Mädchen (12, 13) auf einem E-Scooter angefahren haben soll. Der circa 40 bis 45 Jahre alte Fahrer sei nach der Kollision gegen 20 Uhr ausgestiegen, habe die leichtverletzten Minderjährigen angesprochen und sei dann über die Sürther Straße stadtauswärts davongefahren.

Der schlanke grauhaarige Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und zur Unfallzeit ein schwarzes T-Shirt sowie eine blaue Jeans getragen haben. Nach ersten Erkenntnissen waren die zwei Mädchen mit dem E-Scooter auf dem Radstreifen der Sürther Straße in Richtung Michaelshoven unterwegs. Der Autofahrer sei vom Nibelungenweg auf die Sürther Straße abgebogen und habe den kreuzenden E-Scooter erfasst.

Nach der Kollision hatte ein Fußgänger die beiden Mädchen angesprochen. Dieser unbekannte Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/iv)

